L’Ajax tient son nouveau coach

Le successeur de Rinus ? Fraîchement relégué en deuxième division espagnole avec Gérone, Míchel prend la poudre d’escampette et a (déjà) retrouvé un nouveau projet . Et celui-ci n’est pas des moindres : le technicien espagnol de 50 ans a paraphé un bail de deux ans avec l’Ajax Amsterdam . « Míchel est un coach ambitieux et exigeant. Je suis convaincu qu’il inculquera sa vision et sa façon intensive de travailler au sein de notre équipe. Je le connais bien et je le suis depuis de nombreuses années. Son approche convient à l’Ajax » , s’est enthousiasmé Jordi Cruyff, directeur sportif du club amstellodamois.

Ajax has reached an agreement with Miguel Ángel Sánchez Muñoz, commonly known as Míchel, on his move to Amsterdam. Míchel has signed a contract as head coach for two seasons, running until June 30, 2028. Bienvenido, Míchel 🇪🇸…

VM pour SOFOOT.com