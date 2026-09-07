Le PSG n'est pas le favori de la Ligue des champions
La machine a parlé. Le superordinateur Opta, qui est devenu célèbre chez les fans de foot pour se prêter au jeu des prédictions, a livré ses favoris pour la nouvelle édition de la Ligue des champions.
À la veille du retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes, le statisticien anglais place le tenant du titre à la cinquième place des prétendants à la victoire finale. Arsenal (20,88 %), le Bayern Munich (19,37 %) ou encore Manchester City (12,28 %) se hissent notamment devant le club de la capitale. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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