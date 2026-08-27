Le PSG n'affrontera pas Auckland

Le brouillard se dissipe un tout petit peu. Vainqueur de la Coupe intercontinentale contre Flamengo en décembre dernier, le Paris Saint-Germain aura l’occasion de défendre son titre grâce à sa nouvelle victoire en Ligue des champions. On ne sait pas encore quand aura lieu le match, ni où, mais une inconnue a été levée mercredi avec le barrage opposant Al-Ahli à Auckland . Le club saoudien a écarté l’obstacle néo-zélandais (1-0) pour rejoindre les Mamelodi Sundowns au tour suivant.

Quatre clubs sont donc désormais susceptibles d’affronter le PSG en fin d’année : Mamelodi, Al-Ahli, Toluca et le futur vainqueur de la Copa Libertadores , dont la finale se jouera le 28 novembre. À ce stade, il y a de grandes chances qu’il s’agisse d’un club brésilien puisqu’ils sont encore quatre engagés en quarts de finale.…

QB pour SOFOOT.com