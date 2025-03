Le PSG n'a pas tout perdu, loin de là

Battu au Parc des Princes et dans une mauvaise posture avant la deuxième manche, le PSG aurait bien tort de se croire déjà condamné. Même très inefficace, il s'est largement donné des raisons d'y croire.

Vous les voyez arriver, à la machine à café ce jeudi matin sur les coups de 10 heures, ces collègues qui se moquent du foot et qui ont passé leur soirée de mercredi devant Qui veut être mon associé ? sur M6. Ceux qui auront entendu le score à la radio sur la route du boulot ou dans le journal pour passer le temps dans le métro. Ceux qui vont venir vous répéter ce qu’ils aiment vous asséner chaque année avec un petit sourire : « Bah alors, le PSG a encore perdu ? Comme d’habitude ! » Oui, le Paris Saint-Germain a été rattrapé par son inefficacité et par la dure réalité d’une rencontre de Ligue des champions en s’inclinant contre Liverpool (0-1) et il verra sa saison prendre un tournant, positif ou négatif, mardi prochain. Six jours, c’est long et c’est assez pour entretenir l’espoir d’un printemps qui chante.

Fluctuat nec mergitur

A l’aune de réécrire ce match, il y aura le résultat brut, celui qui remet le PSG face à ses démons et qui ne pointe que le score et la défaite. Il y a aura les stats brutes, celles qui montrent que Paris a tenu le ballon (71% de possession de balle), a énormément tiré (27 tirs à 2) et n’a quasiment rien laissé à l’adversaire. Et puis il y aura l’impression visuelle. Celle qui aura vu Khvicha Kvaratskhelia rattrapé par la patrouille du hors-jeu, qui aura vu Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et João Neves très proches de marquer, qui aura vu Paris bloquer les transitions d’habitude si létales de Liverpool à un rendu proche du néant.…

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com