Le PSG, le principal frein pour l'intérêt de la Ligue 1 ?
information fournie par So Foot 18/08/2025 à 12:52

Pas inquiété le moins du monde à Nantes malgré son manque de préparation, le PSG semble reparti pour écraser tranquillement la Ligue 1, sans vraiment forcer. Pas forcément la meilleure des nouvelles au moment où le championnat de France cherche par tous les moyens à reconquérir son public.

Vous reconnaissez cette petite excitation ? C’est la rentrée ! Pour notre Ligue 1 adorée, en tout cas. Avec au menu un week-end passé à déguster toutes les petites nouveautés offertes par notre championnat préféré, de la dernière recrue à la mode à ce nouveau système tactique ou cette jeune pousse à son aise en préparation, sans oublier un nouveau diffuseur qui intrigue. De Rennes à Monaco, de Nice à Brest et de vendredi à dimanche après-midi, le plaisir de retrouver le feuilleton hebdomadaire était bel et bien présent. Mais ça, c’était avant le constat implacable du dimanche soir. Au terme d’une rencontre d’un grand ennui, le PSG est venu rappeler la dure réalité : n’en déplaise aux quelques ambitieux aux dents longues, le club de la capitale ne pourra une nouvelle fois guère être bousculé. Pour le suspense, les rebondissements et les surprises, il faudra chercher ailleurs.

Une kermesse en guise de reprise

Aucune préparation dans les jambes, une équipe très largement remaniée quatre jours après le combat d’Udine, un adversaire jeune et ambitieux piloté par un entraîneur aux idées bien définies qui avait déjà fait trembler les Rouge et Bleu la saison passée en demi-finales de Coupe de France… Sur le papier, ce retour du PSG aux affaires nationales deux mois et demi après son triomphe européen aurait pu s’apparenter à un traquenard. Sur le papier seulement. Car dans les faits, les Canaris eux-mêmes n’ont pas donné l’impression de vraiment y croire, ni de tout tenter. Et ce n’est pas la séquence gênante d’un Waldemar Kita tout heureux d’offrir une C1 en chocolat à Marquinhos avant le match qui viendra effacer la sensation d’un long fleuve tranquille pour les quadruples champions de France en titre.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

