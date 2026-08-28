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Erling Haaland rend hommage à son roi défunt
information fournie par So Foot 28/08/2026 à 11:51
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Erling Haaland rend hommage à son roi défunt

Erling Haaland rend hommage à son roi défunt

Rois des pelouses reconnaissent rois des palais. Le roi de Norvège Harald V s’est éteint ce vendredi matin à 89 ans . Erling Haaland lui a alors rendu hommage sur ses réseaux sociaux. « Repose en paix, roi Harald. Merci pour tout ce que vous signifiez pour la Norvège. C’était un honneur de vous rencontrer » , écrit le joueur de 26 ans.

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