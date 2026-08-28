Erling Haaland rend hommage à son roi défunt
Rois des pelouses reconnaissent rois des palais. Le roi de Norvège Harald V s’est éteint ce vendredi matin à 89 ans . Erling Haaland lui a alors rendu hommage sur ses réseaux sociaux. « Repose en paix, roi Harald. Merci pour tout ce que vous signifiez pour la Norvège. C’était un honneur de vous rencontrer » , écrit le joueur de 26 ans.
Embed t.co…
NB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer