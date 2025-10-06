Le PSG incendie la FFF après l’annonce de la blessure de Bradley Barcola
Ça part au clash.
L’annonce de la blessure de Bradley Barcola par la Fédération française de football n’a visiblement pas plu au Paris Saint-Germain . L’ancien Lyonnais a en effet dû déclarer forfait pour le prochain rassemblement des Bleus, la FFF ayant précisé dans un communiqué publié ce lundi que l’attaquant « souffre d’une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match face à l’Atalanta ». C’est Florian Thauvin qui a été appelé pour le remplacer.…
FL pour SOFOOT.com
