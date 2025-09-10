Le PSG fixé sur la finale de la Coupe intercontinentale
Ah parce que ça existe toujours ça ?
C’est officiel, L’Équipe a annoncé ce lundi que le Paris Saint-Germain jouera la finale de la Coupe intercontinentale, le 17 décembre prochain au Qatar . Avec cinq titres remportés cette année dont le premier sacre en Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique tenteront d’écrire un peu plus l’histoire avec ce trophée. Après avoir vu le Real Madrid remporter la dernière édition en 2024 face au club mexicain de Pachuca, le Qatar reçoit cette année son actif majoritaire.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer