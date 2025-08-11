Le PSG fera sans Donnarumma
La tartelette au citron devait être périmée.
Eh non, ce n’est pas une intoxication alimentaire qui explique l’absence de Gianluigi Donarumma de la liste du Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham mercredi en Supercoupe d’Europe . Le portier italien de 26 ans n’a, selon L’Équipe , tout simplement pas été retenu par Luis Enrique dans le groupe qui se déplace à Udine. C’est bien Lucas Chevalier qui sera aligné dans les buts parisiens .…
