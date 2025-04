Le PSG fait une queue de poisson à Dunkerque

Menés de deux buts juste avant la pause par de fringants Dunkerquois, les Parisiens a remis les pendules à l'heure en seconde période pour s'adjuger une nouvelle finale de Coupe de France.

USL Dunkerque 2-4 Paris Saint-Germain

Buts : Sasso (7 e ), Al-Saad (27 e ) pour l’USLD // Dembélé (45 e et 90 e +3), Marquinhos (48 e ), Doué (62 e ) et Neves

On connaît la qualité du port de Dunkerque. On pouvait se douter de sa capacité à ramener de beaux poissons. Mais en ce 1 er avril, ses joueurs de football ont tout fait, sauf des blagues. En effet, l’USDL que l’on présente comme l’équipe la plus joueuse de Ligue 2 a tenu en respect celle que l’on présente comme la plus en forme du Continent. Mené de deux buts pour la première fois en Coupe de France depuis le 21 mars 2012 et un match contre l’OL, le PSG a fini par s’extraire du piège nordiste (avec une égalisation qui pourra faire jaser) et atteindre une 21 e finale de Coupe de France. En patron, incognito au départ, mais patron quand même.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com