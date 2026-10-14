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Le PSG fait presque aussi bien que Liverpool contre Manchester City
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 21:57

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Le PSG fait presque aussi bien que Liverpool contre Manchester City

Le PSG fait presque aussi bien que Liverpool contre Manchester City

Une nouvelle danse. Le PSG a été en démonstration contre Manchester City dans une première période maîtrisée de A à Z par les champions d’Europe. Les Parisiens menaient 3-0 après seulement 32 minutes de jeu chez le leader de Premier League.

Liverpool en avait mis 3 en 31 minutes

Du jamais vu en Ligue des champions ? L’ancien club de Pep Guardiola, présent en tribunes pour la rencontre, avait connu la même galère quelques années plus tôt, comme le dépoussière Statsdufoot . Le Liverpool de Jürgen Klopp en avait planté trois en… 31 minutes, un soir de quart de finale en 2018. C’était à Anfield, pas à l’Etihad Stadium.…

CG pour SOFOOT.com

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