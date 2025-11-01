Le PSG fait plier Nice au finish
Pour la réception de Nice à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a attendu les dernières secondes pour l'emporter (1-0).
PSG 1-0 Nice
But : Ramos (90 e +5) pour Paris
Dans un duel à sens unique et malgré une défense de Nice assez héroïque, le Paris Saint-Germain a remporté son duel au Parc des Princes dans le temps additionnel (1-0). Frustrant pour les uns, jouissif pour les autres.…
Par Adel Bentaha pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer