Le PSG fait plier Nice au finish

Pour la réception de Nice à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a attendu les dernières secondes pour l'emporter (1-0).

PSG 1-0 Nice

But : Ramos (90 e +5) pour Paris

Dans un duel à sens unique et malgré une défense de Nice assez héroïque, le Paris Saint-Germain a remporté son duel au Parc des Princes dans le temps additionnel (1-0). Frustrant pour les uns, jouissif pour les autres.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com