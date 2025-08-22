Le PSG fait le job contre Angers

Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes, le PSG s'est contenté d'un petite score face à Angers (1-0), comme la semaine dernière à Nantes, grâce à un but de Fabian Ruiz. Paris est un leader provisoire et anecdotique, mais fait le plein de points en même temps que l'équipe de Luis Enrique prend le temps de préparer sa saison.

PSG 1-0 Angers

But : Ruiz (50 e ) pour le PSG

Ce ne sera une surprise pour personne, malheureusement, le PSG champion de France et d’Europe en titre n’a pas besoin d’une préparation physique complète pour dominer les plus petits de la Ligue 1 (et même peut-être les autres). Après son entrée en matière à Nantes la semaine dernière, Paris a proposé le même tarif à Angers (1-0), ce vendredi soir, pour sa première sortie au Parc des Princes depuis le sacre de Munich. C’est dans ce contexte, avec des banderoles, des sourires et des ultras en tribune Boulogne, que l’équipe d’Alexandre Dujeux, vainqueur de l’autre Paris le week-end dernier, a débarqué sur une pelouse abominable (mais que fait Jonathan Calderwood ?) pour subir, résister et finalement concéder le premier revers de sa saison.…

Par Clément Gavard, au Parc des Princes pour SOFOOT.com