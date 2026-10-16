Le PSG était intéressé par un champion du monde espagnol

Et s’il se dirigeait vers une trajectoire à la Francesco Totti ? Après son brillant Euro 2024 au terme duquel la Roja est revenue sur le toit du Vieux Continent, Nico Williams avait attisé la convoitise de nombreux cadors européens . Formé à l’Athletic Club et profondément attaché à son premier amour, Nico Williams a tout de même songé à quitter le Pays basque, comme l’a révélé son agent Félix Tainta, dans le podcast ibérique « Los Fulanos » : « T out le monde voulait Nico : le Barça, le Bayern Munich, le PSG, Arsenal, Liverpool. Trouver un joueur qui dit non à toutes ces équipes, ce n’est pas facile. Nico avait l’idée de partir, parce qu’il est ambitieux ».

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MB pour SOFOOT.com