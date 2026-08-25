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Le PSG et Liverpool avancent pour le transfert de Barcola
information fournie par So Foot 25/08/2026 à 09:21
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Le PSG et Liverpool avancent pour le transfert de Barcola

Le PSG et Liverpool avancent pour le transfert de Barcola

L’appétit vient en négociant. Pendant qu’entre Manchester City et le LOSC, on n’attend plus que l’officialisation du transfert d’Ayyoub Bouaddi en Premier League pour 100 millions d’euros, ce nouveau record d’un joueur de Ligue 1 vers l’étranger risque d’être battu avant la fin du mercato. Car Liverpool et le PSG sont aussi en train d’avancer pour un transfert, et pas des moindres : celui de Bradley Barcola .

Bluff et millions grappillés de chaque côté

L’ailier français de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2028, est l’objet des convoitises des Reds depuis plusieurs semaines, mais après une période de calme depuis la première offre de la formation d’Andoni Iraola à 115 millions d’euros, les deux clubs ont repris les négociations, avec de petites avancées , annonce L’Équipe .…

NB pour SOFOOT.com

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