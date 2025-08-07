Le PSG et Lille auraient trouvé un accord pour Lucas Chevalier
Une nouvelle guerre des goals au PSG ?
En 2021, le PSG avait connu une guerre Donnarumma-Navas pour la place de titulaire. Le gardien costaricain était parti pour laisser la place de titulaire au portier de la Squadra Azzurra . Cette fois, l’ancien du Milan AC pourrait bien se retrouver à la place du con en étant remplacé par Lucas Chevalier dans les buts .…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
