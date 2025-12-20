 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Juventus confirme face à la Rome
information fournie par So Foot 20/12/2025 à 22:41

La Juventus confirme face à la Rome

La Juventus confirme face à la Rome

Juventus 2-1 AS Rome

Buts : Conceiçao (44 e ) et Openda (71 e ) pour la Juve // Baldanzi (75 e ) pour la Roma

La Vieille Dame est toujours debout.…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG maître de son sujet à Fontenay
    Le PSG maître de son sujet à Fontenay
    information fournie par So Foot 20.12.2025 22:52 

    Maître de son sujet tout au long de la soirée, le PSG a fait parler la logique pour dominer Fontenay à La Beaujoire et poursuivre sa route en Coupe de France. Clap de fin sur une année 2025 fabuleuse dans la capitale. Vendée Fontenay Foot 0-4 Paris Saint-Germain ... Lire la suite

  • Liverpool enfonce Tottenham dans la crise
    Liverpool enfonce Tottenham dans la crise
    information fournie par So Foot 20.12.2025 20:45 

    Tottenham 1-2 Liverpool Buts : Richarlison (83 e ) pour Tottenham // Isak (56 e ) et Ekitike (66 e ) pour Liverpool Expulsions : Xavi Simons (33 e ) et Romero (90+3) pour Tottenham … SO pour SOFOOT.com

  • Leverkusen pique sa place sur le podium à Leipzig
    Leverkusen pique sa place sur le podium à Leipzig
    information fournie par So Foot 20.12.2025 20:32 

    Qui rate son match perd sa place. Dans un choc d’ambitieux, le Bayer Leverkusen a d’abord vu Leipzig ouvrir le score, avant de renverser la rencontre (1-3) . Et avec la manière, s’il vous plaît. Mais avant la révolte des visiteurs, c’est Xaver Schlager qui avait ... Lire la suite

  • Ça passe pour Toulouse et le Paris FC, Nancy surprend Grenoble aux tirs aux buts
    Ça passe pour Toulouse et le Paris FC, Nancy surprend Grenoble aux tirs aux buts
    information fournie par So Foot 20.12.2025 20:11 

    Dans un multiplex qui aura pris tout son temps pour se lancer (deux malheureux buts en première période), il n’y aura pas vraiment eu de surprise. Première équipe à frapper, le Paris FC a maîtrisé les débats sur la pelouse de Raon-l’Etape, porté par un triplé de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank