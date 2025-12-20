 Aller au contenu principal
Le PSG maître de son sujet à Fontenay
information fournie par So Foot 20/12/2025 à 22:52

Maître de son sujet tout au long de la soirée, le PSG a fait parler la logique pour dominer Fontenay à La Beaujoire et poursuivre sa route en Coupe de France. Clap de fin sur une année 2025 fabuleuse dans la capitale.

Vendée Fontenay Foot 0-4 Paris Saint-Germain

Buts : Doué (25 e ), Dembélé (34 e SP) et Ramos (53 e et 58 e )

Attendu de pied ferme par les amateurs du Vendée Fontenay Foot, le PSG a fait honneur à son statut en dominant largement son hôte à Nantes (0-4). La défense de son titre démarre de la meilleure des manière pour le club de la capitale, porté par son trio d’attaque Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Gonçalo Ramos, alors que Luis Enrique a saisi l’occasion de lancer de nombreux jeunes du centre de formation. Une dernière belle soirée pour conclure une année absolument extraordinaire.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
