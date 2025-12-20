Le PSG maître de son sujet à Fontenay

Maître de son sujet tout au long de la soirée, le PSG a fait parler la logique pour dominer Fontenay à La Beaujoire et poursuivre sa route en Coupe de France. Clap de fin sur une année 2025 fabuleuse dans la capitale.

Vendée Fontenay Foot 0-4 Paris Saint-Germain

Buts : Doué (25 e ), Dembélé (34 e SP) et Ramos (53 e et 58 e )

Attendu de pied ferme par les amateurs du Vendée Fontenay Foot, le PSG a fait honneur à son statut en dominant largement son hôte à Nantes (0-4). La défense de son titre démarre de la meilleure des manière pour le club de la capitale, porté par son trio d’attaque Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Gonçalo Ramos, alors que Luis Enrique a saisi l’occasion de lancer de nombreux jeunes du centre de formation. Une dernière belle soirée pour conclure une année absolument extraordinaire.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com