Service minimum pour Arsenal, qui reprend la tête
Everton 0-1 Arsenal
But : Gyökeres (27 e SP)
Un but, et puis c’est tout.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Service minimum pour Arsenal, qui reprend la tête
But : Gyökeres (27 e SP)
Un but, et puis c’est tout.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Real Madrid 2-0 FC Séville Buts : Bellingham (38 e ) et Mbappé (87 e SP) pour le Real Exclusion : Marcão (68 e ) pour Séville … SO pour SOFOOT.com
PSG 0-0 PFC Comme d’habitude. Incapables de se départager lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations en championnat, les joueuses du PSG et du PFC ont remis ça ce samedi soir à Poissy (0-0) . Un triste score nul et vierge, à l’issue d’une partie fermée ... Lire la suite
Maître de son sujet tout au long de la soirée, le PSG a fait parler la logique pour dominer Fontenay à La Beaujoire et poursuivre sa route en Coupe de France. Clap de fin sur une année 2025 fabuleuse dans la capitale. Vendée Fontenay Foot 0-4 Paris Saint-Germain ... Lire la suite
Juventus 2-1 AS Rome Buts : Conceiçao (44 e ) et Openda (71 e ) pour la Juve // Baldanzi (75 e ) pour la Roma La Vieille Dame est toujours debout.… SO pour SOFOOT.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer