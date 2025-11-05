Le PSG et Kylian Mbappé vont bientôt se retrouver au tribunal
Un match judiciaire pendant la trêve.
Selon l’AFP, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ont rendez-vous le 17 novembre à 13 heures devant les prud’hommes de Paris. Motif : un petit différend financier de 55 millions d’euros , conséquence directe du départ libre du capitaine des Bleus vers le Real Madrid à l’été 2024. L’attaquant se bat pour ses droits, quand le club de la capitale estime qu’il n’a pas tenu parole.…
MH pour SOFOOT.com
