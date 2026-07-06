Le PSG envoie en un jeune gardien en prêt au Portugal

Le PSG envoie en un jeune gardien en prêt au Portugal

Trois petits matchs et puis s’en va. Renato Marin, jeune gardien brésilio-italien de 19 ans du PSG (il fêtera ses 20 ans le 10 juillet), s’en va un an en prêt au CD Nacional, sans option d’achat , rapporte le Diário de Notícias Madeira . Il renforce un club dernièrement 14ᵉ de première division portugaise et basé sur l’île de Madère.

En quête de temps de jeu et d’expérience

Le natif de São Paulo rejoint un effectif majoritairement lusophone, dans le but d’engranger de l’expérience et du temps de jeu en professionnel, qu’il n’a logiquement pas depuis son arrivée libre en 2025 au Paris Saint-Germain (2 rencontres de Ligue 1, une de Coupe de France).…

NB pour SOFOOT.com