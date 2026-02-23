Le PSG en passe de verrouiller ses cadres, mais galère pour prolonger l’un de ses Titis

On prend les mêmes et on recommence ! Le Paris Saint-Germain serait en passe de boucler plusieurs prolongations de contrat afin de stabiliser son effectif. Selon RMC Sport, les discussions seraient bien embarquées avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Fabian Ruiz (accord trouvé) et Lucas Beraldo (en projet). Pour autant, rien ne serait encore acté.

Après l’officialisation de l’aventure prolongée de Willian Pacho, João Neves serait le prochain à voir son bail parisien renouvelé . En effet, selon les informations du Parisien , le numéro 87 parisien aurait accepté de rempiler jusqu’en 2030 . Alors qu’il s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste, l’international portugais serait la priorité du club de la capitale.…

SW pour SOFOOT.com