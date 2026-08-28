Kaio Jorge convoqué par la justice brésilienne pour une faute
Juste retour de bâton ? TressoldiAprès sa tentative ratée d’homicide sur Ruan Tressoldi durant la récente rencontre entre Cruzeiro et l’Atlético Mineiro, Kaio Jorge devra faire face à la justice du sport brésilien . Globo précise que l’Atlético Mineiro a porté plainte devant le tribunal et que l’audience se tiendra mardi prochain , le 1 er septembre, en marge du match retour de ce quart de finale de Coupe de Brésil entre les deux rivaux.
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