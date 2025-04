information fournie par So Foot • 09/04/2025 à 23:01

Le PSG domine Aston Villa et prend la main

Mené au score à la suite d'une erreur de Nuno Mendes, le PSG n'a pas paniqué pour renverser Aston Villa et prendre l'avantage à l'issue de ce quart de finale aller de Ligue des champions. Le bonheur du Parc des Princes est venu des pieds magiques de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, avant la rédemption du défenseur portugais.

Paris Saint-Germain 3-1 Aston Villa

Buts : Doué (40 e ), Kvaratskhelia (49 e ) et Mendes (90 e +2) pour le PSG // Rogers (35 e ) pour les Villans

C’était un soir à ne pas se rater pour le PSG, histoire de ne pas gâcher l’exploit d’Anfield et tenter de prolonger la magie. Maîtres de leur sujet de bout en bout, les Parisiens se seront tout de même fait peur en concédant l’ouverture du score, avant de renverser la situation pour battre Aston Villa et prendre un (court) avantage dans ce quart de finale de Ligue des champions (3-1). Deux coups de baguette magique de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia auront fait le bonheur d’un Parc des Princes qui avait annoncé la couleur avant le coup d’envoi d’un tifo hommage aux Peaky Blinders, originaires de Birmingham. Là même où la bande de Luis Enrique a désormais rendez-vous mardi prochain pour tenter de s’ouvrir les portes du dernier carré.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com