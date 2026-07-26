Le PSG dévoile pourquoi il s'est retiré des négociations pour Yan Diomandé

Fin de feuilleton.

Cette fois, il ne devrait plus y avoir de retour en arrière : Yan Diomandé va bel et bien filer au Real Madrid. Le montant final devrait s’élever entre 100 et 120 millions d’euros, une somme que n’était pas prêt à mettre le PSG. Ce dimanche soir, dans un communiqué envoyé à la branche allemande du média Sky, le club de la capitale a expliqué la raison de son retrait des négociations . « Le PSG a officiellement retiré ce soir son intérêt et ses offres pour Yan Diomandé . Les indemnités de transfert et les exigences salariales demandées étaient totalement disproportionnées et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rationnelle et d’équilibre de l’effectif. Double champion d’Europe en titre et club le plus titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes et les manœuvres de certains intermédiaires. Le club poursuivra, avec calme et confiance, sa stratégie sur le marché des transferts » , était-il écrit.…

AL pour SOFOOT.com