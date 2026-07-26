L'Algérie ouvre la CAN féminine par une victoire face au Sénégal

Quatre mois plus tard, on y est.

Initialement prévue à partir du 17 mars dernier, la CAN féminine s’est finalement lancée ce dimanche soir avec un joli duel entre l’Algérie et le Sénégal, à Rabat. Et ce sont les Algériennes qui l’ont emporté (2-0) , avec deux réalisations venues de joueuses bien connues du championnat de France. Marine Dafeur, capitaine de l’équipe et longtemps passée par Fleury, a ouvert le score sur un penalty, puis Mélissa Bethi, qui a réalisé une belle saison avec Nantes et signé récemment à Washington, a scellé le succès algérien en fin de rencontre. Une victoire d’autant plus importante qu’il n’y aura pas de meilleur troisième dans cette compétition, et que seuls les deux meilleurs de chaque groupe iront en quarts . Il s’agit de la première édition d’une CAN féminine à seize équipes.…

AL pour SOFOOT.com