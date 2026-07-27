Mbappé, Seixas, Wembanyama, Marchand : pourquoi les stars françaises sont si précoces ?

En plus d’avoir marqué l’histoire par sa précocité, Kylian Mbappé serait à l’origine d’une révolution dans le sport français. Depuis son éclosion, les jeunes prennent le pouvoir dans la majorité des sports. Avant de souffler leur vingtième bougie, Paul Seixas, Victor Wembanyama ou Léon Marchand s’imposent dans la cour des grands sans brûler les étapes.

Traîner au bord des terrains rhônalpins et commencer à lire Le Progrès ou Le Dauphiné Libéré par l’arrière au crépuscule des années 2010 permettait de connaître Rayan Cherki, Louis Bielle-Biarrey ou Giovanni Mpetshi Perricard (tous nés en 2003) avant le reste du pays. Au début des années 2020, les cyclistes Paul Seixas et Célia Gery (issus de la génération 2006) explosaient le plafond de verre et ne tardaient pas à se faire connaître au-delà de leur région d’origine. Celle-ci n’est pas la seule à pouvoir se vanter d’être une terre de champions puisque la France dispose actuellement d’un réservoir complètement dingue de prodiges tous plus jeunes et époustouflants que les autres : Léon Marchand (24 ans) et Victor Wembanyama (22 ans) en tête de file, les frères Lebrun (Alexis, 22 printemps, et Félix, 19), Isaac Hadjar, Oriane Bertone ou encore Désiré Doué (21 ans chacun). Liste non exhaustive.

Mbappé comme exemple

Au-dessus de cette génération dorée née après le bug de l’an 2000 plane Kylian Mbappé. À à peine 27 ans, le capitaine de l’équipe de France de foot, néo-meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, fait office de grand frère voire de père. Lors du Fanatics Fest, Wemby n’a pas caché son émotion après leur rencontre : « Pour moi, comme pour tous les jeunes de ma génération et de celles qui suivent, Kylian Mbappé est une véritable icône et une source d’inspiration. Avoir la chance de le rencontrer, c’est quelque chose d’incroyable. » …

Tous propos recueillis par EL

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com