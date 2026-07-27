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Ces joueurs qui pourraient avoir leur chance avec les Bleus sous Zidane
information fournie par So Foot 27/07/2026 à 00:53
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Ces joueurs qui pourraient avoir leur chance avec les Bleus sous Zidane

Ces joueurs qui pourraient avoir leur chance avec les Bleus sous Zidane

Une nouvelle ère va débuter cette semaine en équipe de France avec la nomination de Zinédine Zidane comme sélectionneur ce mardi matin. S'il y a peu de chances de voir Zizou tout chambouler après Didier Deschamps, plusieurs joueurs auront un coup à jouer ces prochains mois. Mais qui ?

→ Éli Junior Kroupi

Quand on n’a pas encore 20 ans (il a soufflé ses bougies le 23 juin) et qu’on se montre à son aise en Premier League dès sa première saison, les cadors sont forcément à l’affût. Éli Junior Kroupi pourrait agiter le mercato en août, le PSG et d’autres étant sur le coup, comme il avait fait un peu causer lors du « mercato » des sélections au printemps. Le Portugal lui avait fait les yeux doux, la maman de l’attaquant étant portugaise : raté, le fils d’Éli, international ivoirien (2 capes) voudrait l’équipe de France. Il lui faudra faire le bon choix de carrière après avoir fini fort avec Bournemouth (5 pions sur les 8 dernières journées, dont 3 contre City, United et Arsenal). Le gamin a du talent, un sourire contagieux et il côtoie les sélections de jeunes depuis les U16. Ce sera peut-être encore un peu tôt pour les grands en septembre, mais le chemin est tracé.

→ Adrien Truffert

Un joueur de Bournemouth peut en cacher un autre. Avec sa tête de gendre idéal, la Truff’ ne pourrait-il pas devenir le latéral gauche idéal pour les Bleus ? Theo Hernandez a perdu des cannes en Saudi Pro League, Lucas Digne approchera des 35 ans au prochain Euro et Ferland Mendy peine à laisser les blessures derrière lui (9 petites apparitions avec le Real Madrid la saison dernière). Adrien Truffert, lui, est solide sur ses appuis. Après avoir mangé près de 200 matchs au Stade rennais, le défenseur de 24 piges a fait oublier Milos Kerkez chez les Cherries , où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable (38 matchs sur 38 en PL). Pour briller auprès de vos potes à la plage, souvenez-vous qu’il connaît les Bleus après avoir profité d’une avalanche de blessures, en septembre 2022, pour être convoqué et connaître sa première sélection dans un match bourbier contre le Danemark (défaite 0-2). Quatre ans plus tard, il a connu les JO avec Titi et a pris de la bouteille.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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