Le PSG dégoûte l'OL au finish

Grâce à une tête victorieuse de João Neves dans les derniers instants, le PSG s'est offert l'OL chez lui au terme d'un combat spectaculaire et rempli de suspense (2-3). Paris repasse leader de la Ligue 1 et peut passer la trêve internationale un peu plus sereinement.

Olympique lyonnais 2-3 Paris Saint-Germain

Buts : A.Moreira (30 e ) et Maitland-Niles (50 e ) pour les Gones // Zaïre-Emery (26 e ), Kvaratskhelia (33 e ) et J.Neves (90e+5) pour Paris

Expulsion : Tagliafico (90 e +3) …

Par Théo Juvenet, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com