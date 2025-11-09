Le PSG dégoûte l'OL au finish
Grâce à une tête victorieuse de João Neves dans les derniers instants, le PSG s'est offert l'OL chez lui au terme d'un combat spectaculaire et rempli de suspense (2-3). Paris repasse leader de la Ligue 1 et peut passer la trêve internationale un peu plus sereinement.
Olympique lyonnais 2-3 Paris Saint-Germain
Buts : A.Moreira (30 e ) et Maitland-Niles (50 e ) pour les Gones // Zaïre-Emery (26 e ), Kvaratskhelia (33 e ) et J.Neves (90e+5) pour Paris
Expulsion : Tagliafico (90 e +3) …
Par Théo Juvenet, au Groupama Stadium pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer