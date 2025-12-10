 Aller au contenu principal
Le PSG connaît ses deux potentiels adversaires en finale de la Coupe intercontinentale
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 22:34

La dernière finale d’une année dorée pour le PSG.

Celle-ci se déroulera au Qatar, mercredi prochain, le 17 décembre. Ce mercredi, alors que Paris joue sur le terrain de l’Athletic Club en C1, le club de la capitale est au moins fixé sur ses potentiels deux concurrents pour la finale de la Coupe intercontinentale . Dans cette compétition, qui fait office de Coupe du monde des clubs avant l’arrivée du nouveau format l’été dernier, le PSG est directement qualifié pour la finale. Les différents gagnants des ligues des champions des différents continents doivent cependant eux se bastonner pour affronter le gagnant de la C1 européenne.…

TJ pour SOFOOT.com

