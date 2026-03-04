 Aller au contenu principal
La blessure de Kylian Mbappé plus grave que prévu ?
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 14:54

Peur sur Madrid ? Alors que Kylian Mbappé est diminué depuis la mi-décembre en raison d’une entorse au genou gauche, son pépin pourrait s’avérer plus problématique que prévu .

Selon la Cadena SER , le staff madrilène estime à environ trois semaines la durée de convalescence de l’international français, espérant qu’il pourra être de retour pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City. Problème, ce plan convainc moyennement l’entourage du joueur, qui préférerait que Mbappé soit complètement rétabli avant d’envisager un retour à la compétition.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
