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Finalement, Breel Embolo n’aurait pas dû être expulsé contre l’Argentine
information fournie par So Foot 28/07/2026 à 13:12
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Finalement, Breel Embolo n’aurait pas dû être expulsé contre l’Argentine

Finalement, Breel Embolo n’aurait pas dû être expulsé contre l’Argentine

Il est temps de s’en rendre compte. Plus de deux semaines après le quart de finale du Mondial 2026 remporté par l’Argentine contre la Suisse au bout du suspense, l’IFAB, l’instance qui régit les règles du jeu, a publié un communiqué pointant plusieurs erreurs commises durant utilisation de la VAR tout au long de la compétition. Alors que la rencontre avait basculé après l’expulsion rocambolesque de Breel Embolo, la règle n’aurait pas été bien appliquée .

Un nouveau pouvoir de la VAR… pas applicable sur une simulation

En direct, Leandro Paredes avait écopé d’un carton jaune pour une supposée faute sur le Suisse, avant que l’assistance vidéo intervienne pour signaler une simulation de ce dernier et lui adresser un deuxième jaune , synonyme de rouge. Or, l’IFAB souligne que le nouveau pouvoir de la VAR permettant de revenir sur la décision arbitrale en cas d’erreur sur l’identité du fautif ne peut pas être appliqué en cas de simulation. Étonnant, mais suffisant pour hurler à la corruption pro-Argentine.…

EL pour SOFOOT.com

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