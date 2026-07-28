Le bel hommage de Phillipe Diallo à Didier Deschamps

Les émotions. Non, après 12 années passées à la tête des Bleus, Didier Deschamps n’est plus sélectionneur de l’équipe de France. En marge de la conférence de presse de présentation de Zinédine Zidane, seul possible successeur au double champion du monde (1998 comme joueur, 2018 comme coach), Phillipe Diallo, président de la FFF n’a pas manqué de célébrer le passage de la Dèche avec la sélection française.

Le prez’ a notamment laissé entendre que DD a « redressé l’image de l’Équipe de France après Knysna » et a également insisté qu’il était « important d’avoir de la reconnaissance et de la gratitude » envers Didier Deschamps.…

ABS pour SOFOOT.com