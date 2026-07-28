Le président du Bayern assure que Michael Olise va rester
Ça ressemble au « se queda » version allemande, ça. Sûr de lui, Jan-Christian Dreesen a affirmé, mardi, que Michael Olise serait « bien sûr » un joueur du Bayern la saison prochaine . Malgré le pressing du Real Madrid pour s’offrir l’ailier de l’équipe de France, le président bavarois a indiqué qu’il n’avait reçu « ni lettre ni fax ni appel » du club madrilène.
Personne ne veut le voir partir
En défenseur de la lutte contre les fake news, le président du Bayern a tenu à démentir les rumeurs devant la presse locale. « C’est étonnant de voir tout ce qui peut finir par se répandre quand on connaît soi-même la vérité. C’est assez intéressant. Honnêtement, je n’ai pas compté le nombre de fois où des amis m’ont posé la question » , a-t-il ironisé.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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