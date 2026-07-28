Zinédine Zidane : « DD c'est DD, Zizou c'est Zizou »

Ce mardi 28 juillet 2026 restera comme la première sortie de Zinédine Zidane dans le costume de sélectionneur de l'équipe de France. Pour la forme : une conférence de presse d'une bonne demi-heure aux côtés de Philippe Diallo au siège de la FFF. Pour le fond : c'est ci-dessous.

(Zinédine Zidane introduit sa conférence de presse après la présentation de Philippe Diallo)

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Propos recueillis par Clément Gavard, à Paris pour SOFOOT.com