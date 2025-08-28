Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le PSG avec le Bayern, le Barça, Tottenham et un menu chargé
information fournie par So Foot•28/08/2025 à 18:42
Le PSG avec le Bayern, le Barça, Tottenham et un menu chargé
Un titre à défendre.
De septembre à janvier prochain, le Paris Saint-Germain croisera donc le fer avec le Bayern Munich, le Barça, l’Atalanta, Leverkusen, Tottenham, le Sporting, Newcastle et l’Athletic Club.…
Des étoiles sur le Rocher. Pour sa seizième participation à la phase principale de la Ligue des champions, l’AS Monaco a hérité d’un groupe corsé – chapeau 4 oblige. Après être tombé lors des barrages face à Benfica la saison dernière, Adi Hütter et ses joueurs ...
Le retour sur la piste aux étoiles. L’OM retrouve la Ligue des champions cette saison et a donc pu découvrir le tirage au sort version nouvelle formule de la C1. Les Phocéens auront huit matchs pour se faire plaisir et surtout se faire une place dans les 24 premiers, ...
16 ans et déjà très confiant. Ce jeudi, le nouveau sélectionneur du Luxembourg Jeff Strasser a dévoilé sa liste pour le rassemblement du mois de septembre avec un absent à signaler : Brian Madjo . D’après les dires de l’entraîneur des Lions Rouges, la jeune pépite ...
La Ligue 1 perd une de ses plus belles paires crampons. C’est officiel, Wilfried Singo quitte l’AS Monaco pour s’engager avec Galatasaray jusqu’en 2030 . Dans son communiqué, le club turc fait preuve d’une transparence remarquable et indique avoir déboursé précisément ...
