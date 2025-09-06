Le PSG avait envoyé un courrier à la FFF concernant la situation de Dembélé avant sa blessure

Ils ont tenté de prévenir, pour ne pas avoir à guérir.

Selon les informations de L’Equipe , le PSG avait adressé un courrier à l’attention de la FFF avant le rassemblement de l’équipe de France, inquiet de la situation d’Ousmane Dembélé . Sorti légèrement touché derrière la cuisse gauche à Toulouse, l’attaquant a tout de même été appelé par Didier Deschamps, qui n’a pas hésité à le lancer à la mi-temps contre l’Ukraine… avant de le voir se blesser à l’autre cuisse. Une sale soirée pour les champions d’Europe, qui ont également perdu Désiré Doué dans l’affaire.…

TB pour SOFOOT.com