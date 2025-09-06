 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le PSG avait envoyé un courrier à la FFF concernant la situation de Dembélé avant sa blessure
information fournie par So Foot 06/09/2025 à 23:45

Le PSG avait envoyé un courrier à la FFF concernant la situation de Dembélé avant sa blessure

Le PSG avait envoyé un courrier à la FFF concernant la situation de Dembélé avant sa blessure

Ils ont tenté de prévenir, pour ne pas avoir à guérir.

Selon les informations de L’Equipe , le PSG avait adressé un courrier à l’attention de la FFF avant le rassemblement de l’équipe de France, inquiet de la situation d’Ousmane Dembélé . Sorti légèrement touché derrière la cuisse gauche à Toulouse, l’attaquant a tout de même été appelé par Didier Deschamps, qui n’a pas hésité à le lancer à la mi-temps contre l’Ukraine… avant de le voir se blesser à l’autre cuisse. Une sale soirée pour les champions d’Europe, qui ont également perdu Désiré Doué dans l’affaire.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
A lire aussi

  • Oui, on peut prendre du plaisir devant un match de l’équipe de France
    Oui, on peut prendre du plaisir devant un match de l’équipe de France
    information fournie par So Foot 06.09.2025 23:17 

    Solide, efficace, pragmatique, mais rarement flashy ou emballante : ces dernières années, l’équipe de France s’est peu souvent distinguée par la qualité du jeu proposé. Pourtant, à l’image de la prestation offerte vendredi soir contre l’Ukraine, les sorties récentes ... Lire la suite

  • Le PSG accroché d’entrée à Lens
    Le PSG accroché d’entrée à Lens
    information fournie par So Foot 06.09.2025 23:01 

    Lens 1-1 Paris Saint-Germain Buts : Jeudy (84 e ) pour Lens // Kanjinga (25 e ) pour le PSG C’est ce qu’on appelle caler au démarrage.… TB pour SOFOOT.com

  • L’OM, le contre-exemple du foot féminin français
    L’OM, le contre-exemple du foot féminin français
    information fournie par So Foot 06.09.2025 22:57 

    Cinq ans plus tard, revoilà l’OM dans l’élite du foot féminin français, avec un déplacement sur la pelouse de l’OL Lyonnes, ce dimanche. Dans une période marquée par l’austérité et les économies, Marseille va à rebours de cette tendance, avec un projet sportif ... Lire la suite

  • L’Autriche et la Bosnie font le job, la Hongrie rattrapée en Irlande
    L’Autriche et la Bosnie font le job, la Hongrie rattrapée en Irlande
    information fournie par So Foot 06.09.2025 22:51 

    Une belle soirée de samedi soir. Les éliminatoires battent leur plein aux quatre coins de l’Europe en vue de la prochaine Coupe du monde. Dans le groupe H, l a Bosnie-Herzégovine garde la main, à la faveur d’un large succès sur la pelouse de Saint-Marin (0-6) . ... Lire la suite

