Le PSG annonce le décès d'un de ses tous premiers entraîneurs
Triste début de semaine pour les pionniers.
Robert Vicot, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, est décédé à l’âge de 94 ans. Dans un communiqué, le club parisien rappelle qu’il avait « l’immense mérite de prendre en main l’équipe première du Paris Saint-Germain en 1972, juste après la scission avec le Paris FC» , dans un contexte sportif et institutionnel encore fragile. Découvert comme joueur à Toulon au début des années 1960, ancien défenseur passé par le rôle d’entraineur-joueur au Lavandou puis à Châteauroux, Vicot rejoint Paris en 1971 à l’initiative d’Henri Patrelle pour diriger l’équipe réserve.…
MH pour SOFOOT.com
