 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alvaro Arbeloa et sa vision sur ses « intouchables »
information fournie par So Foot 31/01/2026 à 15:33

Alvaro Arbeloa et sa vision sur ses « intouchables »

Alvaro Arbeloa et sa vision sur ses « intouchables »

Cette problématique, tous les entraîneurs du Real Madrid y sont confrontés. Alors forcément, Alvaro Arbeloa a dû y faire face ce samedi en conférence de presse : interrogé sur les éléments de son effectif qui seraient « intouchables », comme Vinicius Junior, le nouvel entraîneur du club espagnol a plutôt fait bonne figure . « Je comprends ces débats, mais je souhaite toujours voir les meilleurs joueurs sur la pelouse. Plus ils jouent de minutes, mieux c’est pour nous », a d’abord insisté le coach des Merengue .

Puis, l’homme de 43 ans a utilisé l’exemple de la victoire de son équipe à Villarreal lors de la 21 e journée de Liga comme argument : « Le deuxième but est le fruit d’une passe fantastique de Vinicius, ce type de joueurs peut changer le cours d’une rencontre à tout moment et c’est pourquoi ils passent autant de temps sur le terrain. » Enfin, l’ancien latéral a expliqué que les polémiques venaient de l’extérieur en évoquant « des gens qui ne soutiennent pas le Real et qui ne veulent tout simplement pas voir de tels joueurs de haut niveau » dans son effectif. Autre chose ?…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Elena Rybakina présente son trophée après sa victoire en finale de l'Open d'Australie, le 31 janvier 2026 à Melbourne ( AFP / Paul Crock )
    Open d'Australie: Rybakina soulève son deuxième trophée du grand Chelem
    information fournie par AFP 31.01.2026 15:17 

    Elle a dû attendre trois ans et demi, traverser un long trou d'air, mais Elena Rybakina est de retour au plus haut niveau: elle a remporté samedi l'Open d'Australie en battant la N.1 mondiale Aryna Sabalenka. Pour soulever son deuxième trophée du Grand Chelem après ... Lire la suite

  • Luis Enrique confirme la concurrence entre ses gardiens
    Luis Enrique confirme la concurrence entre ses gardiens
    information fournie par So Foot 31.01.2026 14:46 

    Non, Lucas Chevalier n’est pas officiellement le numéro un au poste de portier. En tout cas, les propos de l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne vont pas dans ce sens. Interrogé depuis des mois sur la position de Matveï Safonov, notamment titulaire contre Newcastle ... Lire la suite

  • Mercato terminé pour Barcelone ?
    Mercato terminé pour Barcelone ?
    information fournie par So Foot 31.01.2026 14:34 

    Une arrivée, un départ. Tel est le bilan du mercato hivernal de Barcelone, jusque-là. Et ce récapitulatif ne devrait visiblement pas bouger, à en croire les propos de Joan Laporta pour La Vanguardia. « Il reste encore quelques jours, mais je ne veux pas créer de ... Lire la suite

  • Le PSG amputé de deux joueurs importants
    Le PSG amputé de deux joueurs importants
    information fournie par So Foot 31.01.2026 13:47 

    Une infirmerie vide ? Cette saison, le Paris Saint-Germain ne connaît pas. La preuve, encore, avec son déplacement à Strasbourg lors de la vingtième journée de Ligue 1 : pour ce voyage piégeux, le club de la capitale devra faire sans Khvicha Kvaratskhelia ni Fabian ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank