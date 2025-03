Le PSG achève sa semaine en beauté contre l’OM

Cinq jours après l'euphorie de Liverpool, le PSG s'est montré moins impressionnant face à l'OM. Mais c'est largement suffisant pour s'offrir un septième Classique de suite et foncer vers le titre.

Paris Saint-Germain 3-1 Olympique de Marseille

Buts : Dembélé (17 e ), Mendes (42 e ) et Lirola (76 e , CSC) pour le PSG // Gouri (52 e ) pour l’OM

Voilà une semaine qui va compter dans la saison du PSG. Cinq jours après la qualification héroïque à Liverpool, les joueurs de la capitale ont remporté leur septième Classique consécutif en championnat. Dans un Parc des princes vêtu d’un magnifique tifo au coup d’envoi et qui aura joué avec les limites dans les chants qu’il aura entonnés et les banderoles qu’il aura déployées sans jamais les dépasser, les hommes de Luis Enrique n’ont pas toujours tout maîtrisé. Pas bien grave à l’arrivée, puisqu’ils auront pu compter sur leur talent et leurs fulgurances pour plier les Marseillais à leur volonté malgré quelques turbulences. Les voilà à six points du titre.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com