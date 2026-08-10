Le PSG achète Suzuki pour... la Juventus ?

Paris joue les intermédiaires. Selon La Stampa , le PSG a trouvé un accord définitif avec Parme pour le transfert de Zion Suzuki contre 35 millions d’euros. Déjà très intéressé par le gardien japonais ces dernières semaines, le club de la capitale serait donc passé à l’action pour celui qui s’est particulièrement illustré lors de la dernière Coupe du monde. Sauf que le nouveau portier parisien pourrait ne pas poser ses gants au Parc des Princes tout de suite.

Paris paie, Turin en profite ?

Des discussions sont en cours avec la Juventus pour envoyer Suzuki en prêt à Turin pour une saison. La Vieille Dame avait d’ailleurs fait du Japonais sa priorité pour renforcer ses cages, mais les quelque 35 millions réclamés par Parme avaient refroidi ses ardeurs. L’arrivée du PSG dans le dossier pourrait donc arranger tout le monde : Paris sécurise l’un des gardiens les plus prometteurs du moment, tandis que la Juve pourrait en profiter pendant une saison sans sortir immédiatement le chéquier.…

MJ pour SOFOOT.com