Le PSG accueille une nouvelle recrue
Illya le maillot bleu, Zabarnyi.
Cela faisait des mois qu’il était attendu, le voilà enfin. Illya Zabarnyi, qui aurait dû être signé avant la Coupe du monde des clubs, est bien Parisien. L’Ukrainien de 22 ans sort d’une excellente saison avec Bournemouth où il a formé l’une des meilleures paires avec Dean Huijsen.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer