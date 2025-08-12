 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG accueille une nouvelle recrue
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 10:35

Le PSG accueille une nouvelle recrue

Le PSG accueille une nouvelle recrue

Illya le maillot bleu, Zabarnyi.

Cela faisait des mois qu’il était attendu, le voilà enfin. Illya Zabarnyi, qui aurait dû être signé avant la Coupe du monde des clubs, est bien Parisien. L’Ukrainien de 22 ans sort d’une excellente saison avec Bournemouth où il a formé l’une des meilleures paires avec Dean Huijsen.…

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un grand buteur raconte avoir failli rejoindre Manchester United
    Un grand buteur raconte avoir failli rejoindre Manchester United
    information fournie par So Foot 12.08.2025 11:34 

    Le sauvetage de l’année. Comment sauver sa carrière en deux leçons ? Première possibilité : dire non à Manchester United. Ce guide, Robert Lewandowski ne l’a pas suivi à la lettre mais a bien été sauvé par son club d’antan, Dortmund. Dans une interview donnée à ... Lire la suite

  • Erling Haaland de Manchester City (gauche) et Illia Zabarnyi de l'AFC Bournemouth
    Football: Le défenseur ukrainien Zabarnyi signe au PSG pour cinq ans
    information fournie par Reuters 12.08.2025 11:22 

    Le Paris Saint-Germain (PSG) a signé un contrat de cinq ans avec Illia Zabarnyi, arrière central du club de Premier League Bournemouth, a déclaré mardi le club francilien. Le joueur de 22 ans devient ainsi le premier Ukrainien à rejoindre l'actuel champion d'Europe. ... Lire la suite

  • Alexander Isak part au bras de fer avec Newcastle
    Alexander Isak part au bras de fer avec Newcastle
    information fournie par So Foot 12.08.2025 11:13 

    Abline-Isak, même combat. Le feuilleton du mercato se poursuit. Absent de la pré-saison de Newcastle en Asie sous prétexte d’une légère blessure à la cuisse, Alexander Isak, accompagné de ses envies de départ, était parti s’entraîner dans les infrastructures de ... Lire la suite

  • Absent du groupe du PSG face à Tottenham, Donnarumma s'éloigne de Paris
    Absent du groupe du PSG face à Tottenham, Donnarumma s'éloigne de Paris
    information fournie par France 24 12.08.2025 10:49 

    Non convoqué par Luis Enrique dans le groupe qui part en Italie affronter Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d'Europe, l'avenir du gardien du PSG semble s'écrire loin de Paris. Arrivé en 2021 et héroïque lors de la dernière campagne de Ligue des champions, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank