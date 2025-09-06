Le PSG accroché d’entrée à Lens
Lens 1-1 Paris Saint-Germain
Buts : Jeudy (84 e ) pour Lens // Kanjinga (25 e ) pour le PSG
C’est ce qu’on appelle caler au démarrage.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le PSG accroché d’entrée à Lens
Buts : Jeudy (84 e ) pour Lens // Kanjinga (25 e ) pour le PSG
C’est ce qu’on appelle caler au démarrage.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Une belle soirée de samedi soir. Les éliminatoires battent leur plein aux quatre coins de l’Europe en vue de la prochaine Coupe du monde. Dans le groupe H, l a Bosnie-Herzégovine garde la main, à la faveur d’un large succès sur la pelouse de Saint-Marin (0-6) . ... Lire la suite
Arménie 0-5 Portugal Buts : Félix (10 e et 61 e ), Ronaldo (21 e et 46 e ) et Cancelo (32 e ) Vive l’Arabie saoudite !… TB pour SOFOOT.com
Angleterre 2-0 Andorre Buts : Garcia (25 e CSC) et Rice (67 e ) Angleterre, on dort.… TB pour SOFOOT.com
Max Verstappen, quadruple champion du monde en titre de Formule 1, a décroché samedi la pole position du Grand Prix d'Italie, sa première depuis le GP de Grande-Bretagne début juillet, après avoir battu les deux McLaren d'habitude dominatrices. Dans le chaudron ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer