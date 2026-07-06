Le PSG accélère pour un international français
Label France. Pendant que le transfert de Kang-in Lee vers l’Atlético de Madrid est en excellente voie, le Paris Saint-Germain a déjà trouvé un remplaçant : Maghnes Akliouche. Associé au PSG sur ce mercato estival, l’international français (10 sélections) aurait trouvé un accord avec les Rouge et Bleu pour un contrat de 5 ans , selon RMC Sport.
Le PSG en contact avec Monaco
Les dirigeants parisiens auraient aussi entamé les négociations avec leurs homologues monégasques pour tenter de parvenir à un accord pour le transfert du petit prince du Rocher. L’été dernier, Paris s’était heurté aux exigences élevées du club de la Principauté.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer