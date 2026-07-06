Le PSG accélère pour un international français

Label France. Pendant que le transfert de Kang-in Lee vers l’Atlético de Madrid est en excellente voie, le Paris Saint-Germain a déjà trouvé un remplaçant : Maghnes Akliouche. Associé au PSG sur ce mercato estival, l’international français (10 sélections) aurait trouvé un accord avec les Rouge et Bleu pour un contrat de 5 ans , selon RMC Sport.

Le PSG en contact avec Monaco

Les dirigeants parisiens auraient aussi entamé les négociations avec leurs homologues monégasques pour tenter de parvenir à un accord pour le transfert du petit prince du Rocher. L’été dernier, Paris s’était heurté aux exigences élevées du club de la Principauté.…

VM pour SOFOOT.com