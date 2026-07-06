L'OL garde son âme

Un ouf de soulagement s’est fait entendre dans toute la France. Les supporters de l’OL s’inquiétaient de ne pas voir Corentin Tolisso prolonger à un an de la fin de son contrat, mais c’est désormais chose faite. À bientôt 32 ans, le milieu de terrain a signé pour deux saisons supplémentaires , se projetant ainsi jusqu’en 2029.

Objectif titre

« C’était une évidence pour moi de poursuivre l’aventure avec mon club de cœur » , a-t-il assuré dans le communiqué de l’OL, tandis qu’une vidéo émouvante a été publiée sur les réseaux sociaux. Arrivé en 2007, l’international français a tout connu avec les Gones : bataille pour le titre en Ligue 1, épopée européenne, départ et retour comme un roi, puis statut de cadre à assumer. Il y a quand même un sentiment d’inachevé « J’ai toujours la même ambition : gagner un trophée avec l’OL et tout faire pour ramener le club en Ligue des Champions », a-t-il fait savoir.…

EL pour SOFOOT.com