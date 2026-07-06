Infantino se justifie dans l’affaire Balogun

« C’est pas ma faute à moi ! » Gianni Infantino sort du silence , via un communiqué de la FIFA, après 24 heures mouvementées en raison de la suspension de Folarin Balogun annulée pour lui permettre de disputer le huitième de finale des États-Unis contre la Belgique. Alors que beaucoup crient au copinage entre Donald Trump et la FIFA, le président de l’instance assure que « les organes judiciaires » de celle-ci sont bel et bien « indépendants » .

Trump, un chef d’État comme un autre ?

« Oui, je discute régulièrement avec le Président des États-Unis de questions liées à la Coupe du monde, et à ce sujet, j’ai bien reçu un appel du président Donald Trump , tout comme je reçois des appels de chefs d’État, de responsables gouvernementaux, de parties prenantes du football et de dirigeants d’entreprises du monde entier sur de nombreuses questions différentes » , s’est également justifié celui qui a créé son propre prix Nobel de la paix pour l’offrir gracieusement à Trump.…

EL pour SOFOOT.com