Balogun pourra bien jouer contre la Belgique

Fin du suspense, mais pas du feuilleton. Peu de temps après l’annonce de la levée de la suspension de Folarin Balogun en marge d’un jeu de dupes entre la FIFA et les États-Unis de Donald Trump, la Fédération belge est montée au créneau et a aussitôt fait appel.

La Fédé contre-attaque de nouveau

Pas de chance pour les Diables rouges : le roi Philippe pèse moins que le président américain. Selon les informations de Sky News , la commission d’appel de la FIFA a rejeté, ce lundi soir, le recours belge et autorise ainsi l’avant-centre de Team USA à jouer cette rencontre. Selon l’instance, la Fédé belge « n’a pas qualité pour former un recours contre cette décision, n’étant pas partie à la procédure » .…

EL pour SOFOOT.com