Le PSG a un nouveau défenseur
On s’était dit rendez-vous dans dix ans. Une décennie après avoir définitivement quitté le club de la capitale pour Barcelone (à l’issue d’une saison à Rome), Lucas Digne est de retour au PSG . Le latéral gauche, qui portera le numéro 12 au pied de la Tour Eiffel, s’est engagé avec les double champions d’Europe jusqu’en 2029.
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