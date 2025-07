Le PSG à Poissy : un poison pour les ouvriers de l'automobile

Poissy ou Massy. Les villes en lice pour accueillir le futur grand stade du PSG ne sont officiellement plus que deux. Dans la commune des Yvelines, l'annonce ne fait pas que des heureux. À Stellantis, les 2 500 salariés craignent que l'implantation du club de la capitale ne s'accompagne d'une fermeture pure et simple de l'usine du géant de l'automobile.

« Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain a engagé une démarche exploratoire visant à identifier des sites potentiels pour l’implantation de son futur stade . (…) Une nouvelle étape s’ouvre aujourd’hui. Le Club est désormais prêt à approfondir ses études sur les communes de Massy et de Poissy, en lien étroit avec les partenaires locaux . » Une dizaine de jours à peine après son triomphe de Munich, le 10 juin précisément, le tout récent champion d’Europe tournait déjà le regard vers l’avenir. Le processus devant aboutir à la construction d’un nouveau stade franchissait alors un pas important : parmi les nombreuses villes candidates pour accueillir l’enceinte, deux seulement restaient en lice (et se rapprochaient donc du but).

Si le communiqué précisait également que les Rouge et Bleu se laissent jusqu’à la fin de l’année 2026 (avec au passage des élections municipales qui pourraient rebattre les cartes ici et là), cela constitue indéniablement une victoire pour les deux communes heureuses élues. Une bonne nouvelle accompagnée de très nombreuses interrogations, notamment à Poissy. À quelques kilomètres seulement du centre d’entraînement flambant neuf inauguré il y a à peine deux ans, c’est sur le site de l’usine Stellantis, de plus en plus inquiète pour son avenir, que le PSG envisage de s’installer.…

Tous propos recueillis par TB et JF, sauf mentions.



Photos : Tom Binet.

Par Tom Binet et Julien Faure pour SOFOOT.com