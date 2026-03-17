Le PSG a plus d'une chance sur 20 de se faire éliminer ce mardi

Ne donnez pas ces chiffres à Liam Rosenior. Selon le spécialiste des statistiques et des prédictions Opta, le PSG ne va pas choke , bien au contraire . Chelsea ne disposerait que de 5,9 % de chances de sortir les hommes de Luis Enrique en huitièmes de Ligue des champions après la claque reçue au Parc des Princes (5-2).

Tottenham aussi est bien dans la mouise une estimation de qualif’ en quarts de 4,1 % à la suite du naufrage de mardi dernier contre l’Atlético de Madrid (5-2 aussi, bientôt l’abonnement). Mais bon, pas de quoi chouiner : c’est bien l’Atalanta et son 0,1% d’espoir qui pourrait aussi bien envoyer des plots face au Bayern et non le contraire après le score de tennis du match aller (1-6).…

SW pour SOFOOT.com